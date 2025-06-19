Bandırma Belediye Başkanı Mirza'dan sahada yoğun mesai

Bandırma Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza, sahada yürütülen projeleri yerinde inceleyerek hem teknik ekiplerden bilgi aldı hem de çalışmaları denetledi.

Başkan Mirza, Yeni Mahalle 21054 Sokak’ta devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Yol konforunun artırılması hedeflenen proje kapsamında, alt yapı iyileştirmeleriyle birlikte asfalt serimi titizlikle yürütülüyor.

MALTA PARKI VE ÇEVRESİ YENİLENİYOR

Malta Parkı üstü Şehit Cemil Kaya Caddesi’nde ise asfalt yenileme, kaldırım düzenlemesi ve bisiklet yolu yapımı için detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Bölgedeki ulaşım ve yaya güvenliğini artıracak bu düzenlemelerin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

Malta Parkı içerisinde sürdürülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları da yerinde kontrol edildi. Park, yeşil alan düzenlemeleriyle daha estetik ve kullanışlı bir yaşam alanına dönüşüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Dursun Mirza, “Kentimizin her köşesinde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak, yaşam alanlarını daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve şehir estetiği önceliğimizdir,” dedi.