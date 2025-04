Bandırma Belediye Başkanı Mirza'dan yerel seçimlerin yıl dönümünde ''teşekkür'' mesajı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Bandırma Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Dursun Mirza, bu önemli dönüm noktasının 1. yılını kutladı.

Başkan Mirza, Bandırma halkına olan minnettarlığını dile getirdiği bir mesaj yayımlayarak, seçim sonuçlarından sonra geçen sürede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan, 31 Mart seçimlerinden yüzde 51 oy alarak, Bandırma halkının güvenini kazandıklarını belirtti ve bu güveni boşa çıkarmamak adına gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

BİR YILDA ATILAN ADIMLAR VE BAŞARILAR

Dursun Mirza, göreve geldiği ilk günden itibaren Bandırma için daha adil, daha güzel ve daha mutlu bir şehir yaratma yolunda kararlı adımlar attıklarının altını çizdi. Başkan, bu süreçte sadece Bandırma’da değil, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de aktif bir rol üstlenerek, kentini gururla temsil etti. Bandırma’nın çıkarlarını savunarak, şehirdeki sorunlara çözüm arayışlarını sürdüren Mirza, 1. Başkanvekili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de önemli bir görev üstlendi.

“HEP BANDIRMA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Mirza, verdiği mesajda, “Attığımız her adımda, aldığımız her kararda aklımızda ve kalbimizde hep Bandırma var,” diyerek, tüm çalışmalarını bu şehir için yaptıklarını belirtti. Şehrin geleceğine yönelik uzun vadeli projeler geliştirdiklerini ve bu projeleri hayata geçirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurguladı. Bandırma'nın daha iyi bir yaşam standardına kavuşması için her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini söyleyen Mirza, bu bir yıllık süre zarfında şehrin kalkınmasına büyük katkılar sunduklarını ifade etti.

HALKIN GÜVENİ VE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Dursun Mirza, halkın kendisine olan güvenine teşekkür ederek, bu güvenin arkasında durmaya devam edeceğini dile getirdi. “Bize inanan, güvenen herkese bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum,” diyerek, Bandırma halkına olan minnettarlığını yineledi. Bu süre içinde gerçekleştirilen projelere değinen Mirza, bunların sadece başlangıç olduğunu, Bandırma'yı daha da ileriye taşıyacak adımların atılacağını belirtti.

"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"

Bir yıllık süre zarfında birçok projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ancak daha yapılacak çok işlerinin olduğunu söyleyen Mirza, “Daha yolun başındayız” diyerek, gelecekteki hedeflerinin büyük olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için halkla birlikte el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti. Başkan Mirza, halkın desteğiyle Bandırma’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için kararlı olduklarını yineleyerek, “Hep birlikte, daha nice yıllara” diyerek, geleceğe dair umutlu bir mesaj verdi.