Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı yayınlandı.

İşte Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı:

Geleceğin aydınlık Türkiye’sinin ilk adımının atıldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan büyük uyanışın yıldönümünü, bugün büyük bir gurur ve coşkuyla yaşıyoruz.

19 Mayıs 1919; vatanı işgal altında olan bir milletin, esareti reddederek bağımsızlığa uzanan yolda attığı ilk adımdır. 19 Mayıs, Türk ulusunun laik, demokratik ve çağdaş bir cumhuriyet için verdiği destansı mücadelenin başlangıcıdır. Atatürk’ün “doğum günü” olarak kabul ettiği bu anlamlı tarih, aynı zamanda ulusumuzun çağdaş dünyaya yolculuğunu başlattığı gündür.

Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımında Atatürk’ü Samsun’a ulaştıran Bandırma Vapuru’na adını vermiş olmak, biz Bandırmalılar için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu kentin insanları olarak, o tarihi yolculuğun onurunu ve sorumluluğunu her zaman taşıyoruz.

Sevgili Gençler,

Atatürk, Cumhuriyetimizi sizlere emanet etti. Gençliğe Hitabesi’nde çizdiği yol haritası, bugün hâlâ bizlere ışık tutuyor. Çağdaş değerlerden asla ödün vermeden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak, bu kutsal emaneti sonsuza kadar yaşatacağınıza olan inancımız tamdır. Sizler, sadece ülkemizin değil, insanlığın da umudusunuz. Çalışkanlığınızla, kararlılığınızla, aydınlık düşüncelerinizle Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık meşalesini geleceğe taşıyacaksınız.

Bugün, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki, 19 Mayıs ruhuna, Cumhuriyetimizin değerlerine, özgürlüklerimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak, aydınlık yarınlar için kaçınılmaz bir sorumluluktur.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bandırmalı hemşehrilerim olmak üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Nice özgürlük ve aydınlık dolu 19 Mayıslara!