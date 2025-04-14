Bandırma Belediyesi Futbol Takımı Şirketler Ligi'nde tarih yazdı

Bandırma Belediyesi, spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 1 Şubat’ta başlayan ve bölge genelinde büyük ilgi gören Şirketler Ligi’nde Bandırma Belediyesi Futbol Takımı, namağlup unvanıyla şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın final karşılaşmasında Panderma FK’yı 3-1 mağlup eden takım, sergilediği üstün performansla hem sahada hem de tribünlerde alkış topladı.

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, Meclis Üyeleri Bilgen Süngü ve Vedat Demir’in de izlediği büyük finalde, Bandırma Belediyesi Futbol Takımı ve Panderma FK karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçta Bandırma Belediyesi, etkili oyunu ve takım ruhuyla üstünlüğünü sahaya yansıtarak rakibini 3-1 mağlup etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar, şampiyonluğu coşkulu bir şekilde kutladı.

DURSUN MİRZA: “BU GURUR HEPİMİZİN!”

Final maçının ardından bir açıklama yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, şu ifadelere yer verdi:

“Bandırma Şirketler Ligi’nde namağlup şampiyon olan Bandırma Belediyesi Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin özverisi, takım ruhu ve mücadele azmi bu başarıyı getirdi. Aynı zamanda turnuvaya katılarak değer katan tüm kurumlarımızı ve finalde fair-play çerçevesinde mücadele eden Panderma FK’yı da tebrik ediyorum. Tribünleri doldurarak takımımıza destek olan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Bu başarı, Bandırma’nın birlik ve dayanışmasının bir yansımasıdır.”