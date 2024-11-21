Bandırma Belediyesi kadına şiddete ''dur'' diyecek

Bandırma Belediyesi Türkiye'de her geçen gün artan kadına şiddet olaylarına dikkat çekip şiddeti protesto etmek için "Kadına Yönelik Şiddete Dur De!" etkinlikleri düzenleyecek.

İşte Bandırma Belediyesi'nden yapılan etkinlik açıklaması: Bandırma Belediyesi olarak şiddetin tam karşısında, eşit, adil, özgür yarınlar için bütün kadınların yanındayız! Kadına şiddet insan hakları ihlalidir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlikle kadınların haklı isyanına ses oluyoruz:

25 Kasım Pazartesi

• Saat 15.00 Fidan Dikim Etkinliği // General Balcı Çamlığı Tenis Kortu Arkası

(Araçlar saat 14.30’da Nikâh Salonu önünden kalkacaktır.)

• Saat 17.00 Motosiklet Korteji // Liman AVM Önü – İDO Önü

• Saat 17.30 Yürüyüş ve Basın Açıklaması // İDO önü – Cumhuriyet Meydanı

• Saat 18.30 Karma Sergi // Tunç Başaran Kültür Merkezi

26 Kasım Salı

• Saat 18 Söyleşi // Santral Kültür Merkezi

- Prof. Dr. Aybeniz Akdeniz Ar – Geçmişten Günümüze Kadın Hakları

- Dr. Öğr. Üyesi Zehra Nurdan Atalay – Toplumsal Eşitsizlikler Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet

Şiddet sona erene dek susmayacağız! Sen de sessiz kalma, kadına yönelik şiddete DUR de…