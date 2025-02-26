Bandırma Belediyesi ve Eti Çoçuk Tiyatrosu'ndan miniklere unutulmaz tiyatro keyfi

Bandırma Belediyesi ve Eti Çocuk Tiyatrosu işbirliğiyle düzenlenen tiyatro etkinliği, minik izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Çocuklara sanat sevgisini aşılamak ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, büyük ilgi gördü.

Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, çocuklara eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan renkli sahneleriyle beğeni topladı. Minikler, interaktif gösterilerle tiyatronun büyüleyici dünyasına adım atarken, aileleri de bu özel anlara tanıklık etti.

Bandırma Belediyesi yetkilileri, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler dağıtılırken, veliler de organizasyon için teşekkür etti.

Bandırma Belediyesi, sanatı ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliklerle çocukların yüzünü güldürmeye devam edecek.