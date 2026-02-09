Bandırma Belediyesi'nde altyapı ve hizmet toplantısı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın ev sahipliğinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ yetkililerinin katılımıyla Bandırma’nın öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun’un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı. Program öncesinde Başkan Ahmet Akın, Bandırma Belediyesi’nde ağırlanarak Başkan Mirza ile birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

İstişare toplantısında, Bandırma’nın özellikle altyapı başta olmak üzere mevcut ihtiyaçları ve planlanan projeler detaylı şekilde değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ ekipleriyle yapılan görüşmelerde, kent genelinde sürdürülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bandırma’nın beklediği hizmetleri yakından takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dursun Mirza, kentin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Başkan Mirza, nazik ziyaretleri, verimli istişareleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve beraberindeki heyete teşekkür etti.