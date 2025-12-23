  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma Belediyesi'nden afetlere karşı güçlü adım

Bandırma Belediyesi'nden afetlere karşı güçlü adım

Bandırma Belediyesi'nden afetlere karşı güçlü adım
Güncelleme:

Bandırma Belediyesi, deprem ve afetlere hazırlık konusunda önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın katılımıyla Afet Koordinasyon Birimi ve Kriz Yönetimi Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışla birlikte Bandırma, afet öncesi hazırlık, afet anı koordinasyonu ve afet sonrası müdahale süreçlerini tek merkezden ve güçlü bir altyapıyla yürütecek önemli bir kuruma kavuşmuş oldu.

Açılışta konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, afetlere hazırlığın bir tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çizerek, “Bugün burada, Bandırma’mız adına önemli bir eksiğimizi daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Başkan Mirza, özellikle deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede yerel yönetimlerin sorumluluğunun büyük olduğuna dikkat çekti.

TÜM PAYDAŞLARLA EŞGÜDÜM VURGUSU

Yeni merkezin, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, meslek örgütleri, odalar ve ilgili tüm paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacağını belirten Mirza, deprem öncesinde yapılması gereken her başlıkta kararlılıkla hareket ettiklerini ifade etti. Riskli alanların ve yapıların belirlenmesi, kentsel dönüşüm çalışmaları, toplanma alanlarının planlanması ve arama kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesi gibi konuların öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

Başkan Mirza, “Amacımız yalnızca afet anında müdahale etmek değil; asıl hedefimiz, afetler yaşanmadan önce gerekli tüm hazırlıkları tamamlamak ve riskleri en aza indirmek” diye konuştu.

EĞİTİM, EKİPMAN VE KOORDİNASYON AYNI ÇATI ALTINDA

Afet Koordinasyon Birimi ve Kriz Yönetimi Merkezi’nin, çok yönlü bir işlev üstleneceği belirtildi. Merkezde düzenli eğitimlerin yapılacağı, arama kurtarma ve müdahale ekipmanlarının hazır tutulacağı, afet anında ise tüm kurumların uyum içinde ve hızlı şekilde hareket edeceği bir sistemin kurulacağı ifade edildi.

Bu kapsamda Bandırma Belediyesi’nin arama kurtarma biriminin güçlendirildiği, ekiplerin akreditasyon süreçlerinin sürdüğü ve her geçen gün daha donanımlı hale getirildiği kaydedildi. Merkez, olası bir afet durumunda bilgi akışının sağlanması, ekiplerin sevk ve idaresi ile koordinasyonun tek elden yürütülmesini amaçlıyor.

“BANDIRMA’YI DAHA DİRENÇLİ BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ”

Afetlere karşı mücadelenin uzun soluklu ve zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Mirza, bu yolda kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı. “Tüm birimlerimiz ve kurumlarımızla el ele vererek Bandırma’yı afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmekte kararlıyız” diyen Mirza, toplumun tüm kesimlerinin bu sürece katkı sunmasının önemine de değindi.

Konuşmasının sonunda emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Başkan Mirza, “Afet Koordinasyon Birimi ve Kriz Yönetimi Merkezimizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah afet göstermesin. Bandırma’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

 

text-ad
Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı Ünlü ekonomist altın fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka... Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki emine'yi katletmişler! İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor... Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı Yapay zekayla akıl almaz dolandırıcılık! Bu tuzağa 100 bin TL'sini kaptırdı 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! 2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak! Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor! Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor!
Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı Korktukları cenaze günü başlarına geldi... Merhumun yakınları hayatlarının şokunu yaşadı Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Kayıp öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! Mekke'de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: Ölü ve yaralılar var! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı! İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! İlk Evim operasyonuyla ortaya çıktı... Ev sahibi olmak isterken hem dert hem borç sahibi oldular! Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! Eşinin boğazını keserek öldüren cani 2'nci kez serbest bırakıldı! Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor!