Bandırma Belediyesi'nden afetlere karşı güçlü adım

Bandırma Belediyesi, deprem ve afetlere hazırlık konusunda önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın katılımıyla Afet Koordinasyon Birimi ve Kriz Yönetimi Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışla birlikte Bandırma, afet öncesi hazırlık, afet anı koordinasyonu ve afet sonrası müdahale süreçlerini tek merkezden ve güçlü bir altyapıyla yürütecek önemli bir kuruma kavuşmuş oldu.

Açılışta konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, afetlere hazırlığın bir tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çizerek, “Bugün burada, Bandırma’mız adına önemli bir eksiğimizi daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Başkan Mirza, özellikle deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede yerel yönetimlerin sorumluluğunun büyük olduğuna dikkat çekti.

TÜM PAYDAŞLARLA EŞGÜDÜM VURGUSU

Yeni merkezin, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, meslek örgütleri, odalar ve ilgili tüm paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacağını belirten Mirza, deprem öncesinde yapılması gereken her başlıkta kararlılıkla hareket ettiklerini ifade etti. Riskli alanların ve yapıların belirlenmesi, kentsel dönüşüm çalışmaları, toplanma alanlarının planlanması ve arama kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesi gibi konuların öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

Başkan Mirza, “Amacımız yalnızca afet anında müdahale etmek değil; asıl hedefimiz, afetler yaşanmadan önce gerekli tüm hazırlıkları tamamlamak ve riskleri en aza indirmek” diye konuştu.

EĞİTİM, EKİPMAN VE KOORDİNASYON AYNI ÇATI ALTINDA

Afet Koordinasyon Birimi ve Kriz Yönetimi Merkezi’nin, çok yönlü bir işlev üstleneceği belirtildi. Merkezde düzenli eğitimlerin yapılacağı, arama kurtarma ve müdahale ekipmanlarının hazır tutulacağı, afet anında ise tüm kurumların uyum içinde ve hızlı şekilde hareket edeceği bir sistemin kurulacağı ifade edildi.

Bu kapsamda Bandırma Belediyesi’nin arama kurtarma biriminin güçlendirildiği, ekiplerin akreditasyon süreçlerinin sürdüğü ve her geçen gün daha donanımlı hale getirildiği kaydedildi. Merkez, olası bir afet durumunda bilgi akışının sağlanması, ekiplerin sevk ve idaresi ile koordinasyonun tek elden yürütülmesini amaçlıyor.

“BANDIRMA’YI DAHA DİRENÇLİ BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ”

Afetlere karşı mücadelenin uzun soluklu ve zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Mirza, bu yolda kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı. “Tüm birimlerimiz ve kurumlarımızla el ele vererek Bandırma’yı afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmekte kararlıyız” diyen Mirza, toplumun tüm kesimlerinin bu sürece katkı sunmasının önemine de değindi.

Konuşmasının sonunda emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Başkan Mirza, “Afet Koordinasyon Birimi ve Kriz Yönetimi Merkezimizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah afet göstermesin. Bandırma’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.