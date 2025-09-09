Bandırma Belediyesi'nden altyapı ve asfalt seferberliği

  1. Anasayfa
Bandırma Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı altyapı ve asfalt çalışmaları kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın yaptığı açıklamaya göre, ilçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar hem vatandaşlardan takdir topluyor hem de şehrin çehresini değiştiriyor.

Başkan Mirza'nın verdiği bilgiye göre, 600 Evler Mahallesi'nde yer alan Konaktur 2142. Sokak ve Güven Sokak’ta asfalt serimi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Yol zeminlerinin düzeltilmesi ve altyapı kontrollerinin ardından önümüzdeki günlerde asfalt döküm işlemlerine başlanacak. Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği bu çalışma ile hem araç trafiği hem de yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İDO ÖNÜ LİMAN SAHASINDA ORTA REFÜJ DÜZENLEMESİ

Ulaşımın yoğun olduğu bir başka bölge olan İDO önü liman sahasında ise orta refüj düzenleme çalışmaları sürüyor. Şehir dışından gelen yolcuların ilk izlenimini oluşturan bu bölgede yapılan peyzaj ve refüj düzenlemeleri ile daha estetik ve düzenli bir görünüm kazandırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda trafik akışının daha güvenli ve kontrollü hale gelmesi hedefleniyor.

YENİ MAHALLE'DE ASFALT SERİMİ TAMAMLANDI

Yeni Mahalle 21022. Sokak’ta ise asfalt serimi başarıyla tamamlandı. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışma ile bozuk yol yüzeyleri yenilenmiş, araç geçişleri daha konforlu hale getirilmiş oldu. Belediye ekipleri tarafından titizlikle yürütülen bu işlemin ardından yol, kullanıma açıldı.

“BANDIRMA’NIN HER KÖŞESİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Belediye Başkanı Dursun Mirza, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemelerine kadar Bandırma’mızın her köşesinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak, kentimizi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada. Vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimler bizim için çok kıymetli. İhtiyaç duyulan her noktada hizmet üretmeye kararlıyız.”

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR MESAJLARI

Gerçekleştirilen çalışmalar özellikle sosyal medya üzerinden de vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldı. Özellikle uzun zamandır asfalt bekleyen mahalle sakinleri, belediyeye teşekkür ederek çalışmaların devamını beklediklerini ifade etti.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Bandırma Belediyesi, önümüzdeki süreçte de asfalt, kaldırım, park ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere birçok alanda yatırım yapmayı sürdürecek. Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, planlamalar dahilinde birçok mahallede daha benzer çalışmaların başlatılması hedefleniyor.

