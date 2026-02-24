Bandırma Belediyesi'nden çevre dostu yatırım hamlesi

Bandırma Belediyesi, kent genelinde sürdürülen çevre düzenleme, bakım ve peyzaj çalışmalarını daha etkin hale getirmek amacıyla araç ve ekipman envanterini güçlendirmeye devam ediyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni araç ve ekipmanların hem hizmet kalitesini artıracağı hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı vurgulandı. Mirza, “Bandırma’mız için çalışmaya, doğayı koruyarak hizmet üretmeye devam ediyoruz” diyerek çevreci belediyecilik anlayışını ön planda tuttuklarını ifade etti.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN HİZMET KAPASİTESİ ARTIYOR

Kent estetiği ve yeşil alanların korunması konusunda önemli görev üstlenen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, özellikle son yıllarda artan bakım ve budama çalışmalarıyla yoğun bir mesai yürütüyor. Yeni araç ve ekipman yatırımları sayesinde müdürlüğün sahadaki operasyonel gücünün artırılması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, artan nüfus ve genişleyen yerleşim alanlarıyla birlikte yeşil alan bakımının daha sistematik ve hızlı yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, yapılan yatırımın uzun vadede hem iş gücü verimliliğini artıracağını hem de kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacağını belirtti.

DAL ÖĞÜTME MAKİNESİ HİZMETE ALINDI

Yapılan yatırımlar kapsamında belediye envanterine kazandırılan dal öğütme makinesi, budama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan dal, tahta parçaları ve benzeri bitkisel atıkların daha hızlı ve verimli şekilde işlenmesini sağlayacak.

Bu makine sayesinde:

Bitkisel atıkların hacmi önemli ölçüde azaltılacak,

Atık taşıma maliyetleri düşürülecek,

Elde edilen öğütülmüş malzeme geri dönüşüm süreçlerinde değerlendirilebilecek.

ELEKTRİKLİ KAMYONET İLE ÇEVRE DOSTU ULAŞIM

Belediye filosuna dahil edilen elektrikli kamyonet ise çevre dostu ve ekonomik yapısıyla dikkat çekiyor. Fosil yakıt tüketimini azaltan araç, özellikle park, bahçe ve saha çalışmalarında aktif olarak kullanılacak.

Elektrikli araçların sağladığı avantajlar arasında:

Karbon salınımının azaltılması,

Yakıt maliyetlerinde tasarruf,

Daha sessiz çalışma imkânı,

Daha düşük bakım giderleri yer alıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HEDEFİ

Başkan Dursun Mirza açıklamasında, yapılan yatırımların yalnızca teknik kapasite artışı anlamına gelmediğini, aynı zamanda çevre bilincinin kurumsal bir anlayışla hayata geçirilmesi anlamı taşıdığını ifade etti. Bandırma Belediyesi’nin bu adımı, sürdürülebilir kent yönetimi vizyonunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.