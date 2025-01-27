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Bandırma Belediyesi'nden çocuklara eğlence dolu yarıyıl şenliği

Bandırma Belediyesi'nden çocuklara eğlence dolu yarıyıl şenliği
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Bandırma Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuklar için düzenlenen yarıyıl şenliği, renkli aktiviteler ve eğlence dolu anlarla dolup taştı.

Etkinlik kapsamında yüz boyama atölyeleriyle çocuklar diledikleri gibi rengarenk figürlerle süslendi. Akrobatik gösteriler, izleyenleri hayran bırakırken dans gösterileri ve sahne performansları coşkuyu zirveye taşıdı. Ayrıca hediye edilen rengarenk balonlar, çocukların mutluluğuna mutluluk kattı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, çocukların tatil sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara keyifli anılar bırakmak bizim en büyük önceliğimiz. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin mutluluğunu paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik boyunca çocuklar keyifle vakit geçirirken aileler de bu güzel anların tadını çıkardı. Bandırma Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinlikleri, tüm vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.

Çocukların neşesiyle dolup taşan yarıyıl şenliği, Bandırma Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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