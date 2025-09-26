Bandırma Belediyesi'nden genç zeytin üreticilerine gübre desteği

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bandırma Belediyesi, genç üreticilere yönelik tarımsal desteklerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, 40 yaş altı zeytin üreticilerine organomineral zeytin gübresi dağıtımı gerçekleştirdi.

Bandırma’da düzenlenen temsili dağıtım töreni; CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ziraat Odası ve Muhtarlar Odası başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Toplamda 53 başvurudan 6’sı kadın üretici olmak üzere genç üreticilere organomineral gübre teslim edildi. Bu adımın, Bandırma’da tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmaya ve gençleri üretime teşvik etmeye yönelik önemli bir katkı olması hedefleniyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, törende yaptığı açıklamada, “Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmaktan, onların emeğine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarımı desteklemeye, genç üreticilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Bandırma Belediyesi’nin bu anlamlı desteği, yerelde tarımsal kalkınma ve gençlerin üretimde kalması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

