Bandırma Belediyesi'nden iklim dostu bir şehir olmak adına büyük adım

Bandırma Belediyesi NetZeroCities programı kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. Program çerçevesinde Fransa’nın Dunkerque Belediyesi ile eşleşen Bandırma, ilk açılış toplantısını belediye binasında gerçekleştirdi.

Toplantıya, NetZeroCities Proje Sorumlusu Paola Rodriguez’in yanı sıra Dunkerque Belediyesi teknik personelleri Typhaine Jaouen, Christelle Husni ve Nicolas Olek katıldı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sabri Alkan ile Bandırma Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü de toplantıda yer aldı.

İki günlük program kapsamında, sanayi ve yeşil dönüşüm alanlarındaki örnek uygulamaların yerinde inceleneceği saha ziyaretleri planlandı. Enerjisa, Marmara OSB, Yücel Eko Tarım ve Bandırma Belediyesi’ne ait Güneş Enerji Santrali ziyaret edilecek noktalar arasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Avrupa’daki iyi örnekleri kentimize kazandırmak, Bandırma’yı sürdürülebilir ve iklim dostu bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu ziyaretle birlikte 18 aylık öğrenme ve uygulama sürecimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.