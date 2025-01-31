Bandırma Belediyesi'nden kaldırımlarda düzenleme çalışması

Bandırma Belediyesi, kentte yayaların daha güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında, kaldırımlardaki ağaç diplerinde zamanla oluşan olumsuz görüntüleri ortadan kaldırarak yerine çevre dostu ve dayanıklı kompozit ızgaralar yerleştirildi.

Hem ağaçların sağlıklı gelişimini destekleyen hem de kaldırımlara estetik bir görünüm kazandıran bu uygulama sayesinde, hemşehrilerimiz için daha konforlu bir yaya alanı oluşturuluyor. Kompozit ızgaralar, hem uzun ömürlü yapısıyla bakım maliyetlerini azaltıyor hem de modern kent estetiğine katkı sağlıyor.

Kentimizde yaşam kalitesini artırmak adına gerçekleştirilen bu düzenlemeler, vatandaşların kaldırımlarda takılmadan, güvenli bir şekilde yürüyebilmesine olanak tanıyacak.