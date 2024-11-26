Bandırma Belediyesi'nden katledilen kadınlar anısına ''Yaşam Ormanı''

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bandırma General Balcı Çamlığı’nda katledilen kadınlar anısına Yaşam Ormanı kuruldu ve fidan dikildi.

Bu önemli etkinliğe Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Yardımcıları Cemal Adıgüzel, Niyazi Yeloğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl hayatını kaybeden 411 kadın anısına 411 fidan dikimi yapıldığı günde konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bugün şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışma ve mücadele günü. Bandırma’da çok sayıda kadın örgütü ve bireysel olarak bu konuda çaba gösteren vatandaşlarımız var. 2024 yılında ne yazık ki 411 kadının katledildiği ifade ediliyor. Bu sayının her geçen gün artması hepimizi derinden üzüyor. Biz, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne kesinlikle karşıyız ve asla kabul etmiyoruz" dedi.

Başkan Mirza’nın konuşmasının ardından Belediye Başkanı ve yüzlerce kadın fidan dikmek için alana geçti.