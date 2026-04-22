  4. Bandırma Belediyesi'nden kent genelinde yoğun çalışma mesaisi

Bandırma Belediyesi'nden kent genelinde yoğun çalışma mesaisi

Bandırma Belediyesi'nden kent genelinde yoğun çalışma mesaisi
Bandırma Belediyesi, kent genelinde altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemeden bakım-onarım çalışmalarına kadar birçok alanda hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen malzeme serimi çalışmalarıyla yol kalitesi artırılırken; Çınarlı, Paşamescit ve Hacıyusuf Mahallelerinden asfalt onarım ve bakım çalışmaları tamamlandı. 100. Yıl Mahallesi’nde ise asfalt öncesi hazırlık çalışmaları bitirilerek, planlanan asfaltlama süreci için önemli bir aşama kaydedildi.

Kent genelinde devam eden çalışmalar kapsamında parke taşı tamiratları sürerken, ekipler bozulan alanlara hızlı müdahalede bulunuyor. Yeşil alanlarda bakım ve çim biçme çalışmalarıyla da Bandırma’nın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Ayrıca hem merkez hem de kırsal mahallelerde konteyner değişim, onarım ve bakım çalışmaları devam ederek, çevre temizliği ve hijyen standartları yükseltiliyor.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada;

“Ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha temiz, düzenli bir Bandırma oluşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. 

 

 

 

