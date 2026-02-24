  1. Anasayfa
Bandırma Belediyesi'nden kent genelinde yoğun mesai

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediyenin kent genelinde sürdürdüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

EDİNCİK MAHALLESİ’NE MODERN PAZAR YERİ

Bandırma Belediyesi, Edincik Mahallesi’nde yapımı süren pazar yeri projesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. Bölge halkının daha modern ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesini amaçlayan proje tamamlandığında, hem esnaf hem de vatandaşlar için konforlu bir alan sunacak. Belediye Başkanı Dursun Mirza, Edincik’teki yatırımın mahalleye değer katacağını belirterek çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

BANDIRMA BELEDİYESİ ARAMA-KURTARMA EKİBİ EĞİTMEN OLDU

Bandırma Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan arama-kurtarma ekibi, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi’ni başarıyla tamamladı.

 Eğitim programı sonunda ekip üyeleri “Afet Farkındalık Eğitmeni” olmaya hak kazandı. Bu gelişmeyle birlikte Bandırma’da afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, daha bilinçli ve hazırlıklı bir kent oluşturma yolunda çalışmaların güçlendirilerek sürdürüleceğini vurguladı.

KENT GENELİNDE PARKE TAŞI ONARIM ÇALIŞMALARI

Bandırma Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde parke taşı onarım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zamanla bozulan ve kullanım konforunu azaltan yollar, ekiplerin titiz çalışmalarıyla yenileniyor. Çalışmaların mahalle mahalle planlı bir şekilde sürdürüldüğü ve ulaşım güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI MERKEZ VE KIRSALDA SÜRÜYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra konteyner değişim ve bakım çalışmalarını da sürdürüyor. Hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarla çevre temizliğinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, daha temiz bir Bandırma için saha çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini ifade etti.

YEŞİL ALANLARDA DÜZENLİ BAKIM VE AĞAÇLANDIRMA

Belediye ekipleri, yeşil alanlarda ağaç dikimi ve bakım çalışmalarını da düzenli olarak gerçekleştiriyor. Park ve bahçelerde yapılan peyzaj düzenlemeleriyle kentin doğal dokusunun korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Bandırma Belediyesi, çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla kentin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

