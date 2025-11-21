Bandırma Belediyesi'nden örnek proje: Başkan Mirza çalışmaları inceledi

  1. Anasayfa
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mirza, bakımevinde hem altyapı hem de üretim kapasitesini güçlendiren yeniliklerin hayata geçirildiğini belirtti.

Belediye tarafından alınan yeni mama makinesi sayesinde sokak hayvanlarının mamalarının artık belediye bünyesinde üretildiğini söyleyen Başkan Mirza, bu adımın hem maliyetleri düşürdüğünü hem de daha sağlıklı beslenme imkânı sunduğunu ifade etti. Bakımevindeki boya–badana, temizlik ve eskimiş alanların yenilenmesi gibi düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ve tesisin daha işlevsel bir yapıya kavuşturulduğunu da aktardı.

50 DÖNÜMLÜK YENİ ALAN

Doğal Yaşam Alanı’nda sürdürülen projelerin geliştirilerek devam ettiğini vurgulayan Mirza, hayvanların daha güvenli ve konforlu bir ortamda yaşayabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’nden 50 dönümlük yeni alan tahsisi konusunda son aşamaya gelindiğini söyleyerek kapasiteyi önemli ölçüde artıracak bu gelişmenin yakında tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Mirza, açıklamasında tüm canlıların yaşam hakkına dikkat çekerek şu sözleri paylaştı:

“Bu dünya sadece insanların değildir; hayvanlarla ve tüm canlılarla bir arada yaşamalıyız. Onların yaşam haklarını gözeterek, sağlıklı alanlarda yaşamalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur.”

Bandırma Belediyesi’nin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları, hem yerel halk hem de hayvanseverler tarafından olumlu karşılanıyor.

 

