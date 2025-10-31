Bandırma Belediyesi'nden örnek proje: Mama artık belediye üretimi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bandırma Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye Başkanı Dursun Mirza yaptığı açıklamada, belediyenin artık kendi mama üretimini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Başkan Mirza, “Barınakta ve sokaktaki sahipsiz can dostlarımız için güzel bir adım attık. Mama üretim makinamızı aldık ve artık mamaları kendimiz üretiyoruz! Deneme üretimlerimizi tamamladık, bizim ürettiğimiz mamayı hayvanlarımız çok sevdi.” ifadelerini kullandı.

Yeni mama üretim sistemiyle birlikte hem maliyetlerin düşmesi hem de hayvanların daha sağlıklı beslenmesi hedefleniyor. Ayrıca barınakta yürütülen çalışmalarla doğal yaşam alanları da genişletiliyor.

Mirza, açıklamasında barınağın bakım ve yenileme çalışmalarına da dikkat çekti: “Yeni kulübeler ekleniyor, çatılar boyanıyor, bakım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor. Her bir canın daha iyi koşullarda yaşaması için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Bandırma Belediyesi’nin bu girişimi, hem hayvanseverler hem de kent sakinleri tarafından büyük takdir topladı.

 

