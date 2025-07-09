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Bandırma Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva

Bandırma Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
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Bandırma Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın öncülüğünde, belediye şantiyesindeki marangozhanede özenle üretilen hayvan kulübeleri, yeni oluşturulan doğal yaşam alanına yerleştirildi.

Başkan Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Patili dostlarımız için üretiyoruz! Belediyemiz şantiyesi marangozhanesinde özenle hazırladığımız kulübeleri, yeni oluşturduğumuz doğal yaşam alanına yerleştiriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Doğal yaşam alanında, sokakta yaşayan can dostların barınma, beslenme ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Proje kapsamında dayanıklı malzemelerle yapılan kulübeler, Bandırma iklim koşullarına uygun şekilde tasarlandı.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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