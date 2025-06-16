Bandırma Belediyesi'nden sınav sabahı öğrencilere moral desteği
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Bandırma Belediyesi, sınav sabahı öğrencilerin yanında olmak ve onlara moral vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın öncülüğünde, belediye imalathanesinde sevgiyle hazırlanan poğaçalar, sabah saatlerinde okulların kapılarında öğrencilere dağıtıldı.
Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ve Meclis Üyesi Sami Türkmen de sabah saatlerinden itibaren gençlerle bir araya geldi. Bandırma Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Mirza, “Çocuklarımızın geleceğe güvenle yürümesi için onlara sadece eğitimde değil, moral desteğinde de elimizden geleni yapıyoruz. Bugün onların yanında olduğumuzu küçük ama anlamlı bir dokunuşla göstermek istedik,” dedi.
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