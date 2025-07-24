Bandırma Belediyesi'nden sokaktaki canlar için yeni yaşam alanı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, şehirde yaşayan sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Mirza, Valilik, Kaymakamlık ve Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli şekilde barınakta sürdürülen faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

“Yeni doğal yaşam alanları oluşturuyor, barınak projemizi hızlandırıyoruz. Ormanlık alanlardan yeni tahsislerin yapılmasını da bekliyoruz. Amacımız hem hemşehrilerimizin hem de sokaktaki canlarımızın sağlıklı ve barış içinde bir yaşam sürmesidir,” diyen Mirza, bu süreçte emek harcayan tüm belediye personeline teşekkür etti.

Başkan Mirza açıklamasında, hayvan refahının yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alındığını da vurguladı: “Biz, sokaktaki canlarımızın da insanlarımızla barış içinde yaşamasından yanayız. Ancak bizi bağlayan yasalara ve yaptırımlara uymak durumundayız. Canlarımızı sağlıklı ortamlarda yaşatmak, en önemli görevlerimizden biridir; bu da böyle bilinmelidir.”