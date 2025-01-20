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Bandırma Belediyesi'nden ücretsiz Yarıyıl Şenliği

Bandırma Belediyesi'nden ücretsiz Yarıyıl Şenliği
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Bandırma Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak için ücretsiz Yarıyıl Şenliği düzenliyor.

Bandırma Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "25 Ocak Cumartesi günü Grand Asya Balo Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, animasyon gösterilerinden tiyatroya, eğlenceli oyunlardan sürpriz etkinliklere kadar birçok aktiviteyle minik kalplerin mutluluğuna ortak olacağız.

Tüm çocuklar ve ailelerini bu özel etkinliğe davet ediyoruz. Davetiyelerinizi 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren Nikah Salonu altındaki irtibat ofisimizden temin edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için Bandırma Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya irtibat ofisimize başvurabilirsiniz.

Miniklerin hayal dünyasını renklendirecek bu keyifli günü kaçırmayın!" denildi.

Tarih: 25 Ocak Cumartesi

Yer: Grand Asya Balo Salonu

Davetiyeler: 20 Ocak’tan itibaren Nikah Salonu altındaki irtibat ofisinden alınabilir.

Bandırma Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak için ücretsiz Yarıyıl Şenliği düzenliyor.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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