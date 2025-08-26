Bandırma Belediyesi'nden ulaşım ve altyapı hamlesi

Bandırma Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve ulaşım projeleriyle vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve modern bir yaşam alanı sunma hedefinde kararlılıkla ilerliyor. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda, ilçede devam eden ve tamamlanan asfaltlama çalışmalarına dair detaylı bilgi verirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile süren iş birliğinin önemine de dikkat çekti.

Başkan Mirza, “Hizmetlerimiz ile kentimiz daha da güzelleşiyor. Balıkesir Büyükşehirimizle birlikte çalışıyoruz.” ifadelerini kullanarak, ortak projelerle Bandırma’nın çehresini değiştirdiklerini vurguladı.

BANDIRMA’DA ASFALT SEFERBERLİĞİ

Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında, farklı mahalle ve caddelerde asfalt serimi ve altyapı düzenlemeleri aralıksız sürdürülüyor.

Şehit Hakan Palabıyık Caddesi – İlçenin önemli ulaşım akslarından biri olan bu caddede asfalt serimi çalışmalarında sona gelindi. Sürücü ve yayaların güvenliği göz önünde bulundurularak, trafik akışını rahatlatacak düzenlemeler kısa süre içinde tamamlanacak.

Ziraat Bahçesi Çevresi – Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu bölgede asfaltlama çalışmaları başarıyla tamamlandı. Yenilenen yol dokusuyla birlikte hem araç trafiği hem de yaya erişimi daha konforlu hale geldi.

Sahil Bandı – Bandırma’nın gözde dinlenme ve gezi alanlarından biri olan Sahil Bandı’nda asfalt döküm çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında yürüyüş yollarının da modernize edilmesi planlanıyor.

Mehmetçik Caddesi – Trafik düzenini ve yol güvenliğini artırmak amacıyla yapılan duba çakımı çalışmaları tamamlandı. Bu sayede hem park düzeni sağlanacak hem de kaza riski azaltılacak.

BÜYÜKŞEHİR İLE UYUMLU HİZMET

Bandırma Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdümlü şekilde yürüttüğü projeler sayesinde, kaynakların etkin kullanımını sağlarken, hizmet kalitesini de artırıyor. Başkan Dursun Mirza, “Kentimizin her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak dokunuşlar yapıyoruz. Ortak akılla, iş birliğiyle Bandırma’yı daha güzel bir geleceğe hazırlıyoruz,” diyerek şehircilik anlayışında katılımcı ve planlı çalışmalara verdikleri önemi bir kez daha ifade etti.

HALKTAN TAKDİR TOPLUYOR

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Bandırmalı vatandaşlar, özellikle trafik yoğunluğunun azaltılması ve yolların daha konforlu hale getirilmesinden ötürü teşekkürlerini dile getiriyor. Belediye ekipleri ise hem teknik kaliteyi hem de çevresel hassasiyetleri gözeterek, projelerini titizlikle sürdürüyor.