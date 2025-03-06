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Bandırma Belediyesi'nin iftar sofrasında birlik ve dayanışma

Bandırma Belediyesi'nin iftar sofrasında birlik ve dayanışma
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Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında, hayırsever Baştaş Grup’un destekleriyle vatandaşlarımızla bir araya gelindi. Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşadığımız bu özel buluşmada, iftar soframızda dayanışma ve kardeşlik duyguları pekiştirildi.

Belediye yetkilileri, desteklerinden dolayı Baştaş Grup’a teşekkür ederek, bu tür organizasyonların toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini vurguladı. Vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen iftar programında, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Ramazan ayının ruhuna uygun bir ortam sağlandı.

Bandırma Belediyesi, hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen iftar programlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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