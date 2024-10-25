Bandırma Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü Bandırma’da büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Bandırma Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 28 ve 29 Ekim tarihlerinde etkinliklerle kutlayacak. Bandırma Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Tüm Bandırmalıları bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkulu etkinliklerle kutlamaya davet ediyoruz. Gelin, bir kez daha Cumhuriyetin ışığında buluşalım!" denildi.

28 Ekim Programı

• Saat 18.00 - Cumhuriyet Meydanı’nda TED Bandırma Koleji’nin hazırlamış olduğu “Tedli Yürekler Atatürk’ün İzinde” etkinliği ile Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşayacağız.

• Saat 18.45 - Bandırma Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevleri çocuklarımız, Cumhuriyet Meydanı’nda yapacakları özel gösteri ile bizlerle olacak.

• Saat 19.23 - Cumhuriyet Meydanı’nda Yusuf Dede konseriyle Cumhuriyet coşkumuzu müzikle pekiştireceğiz.

29 Ekim Programı

• Saat 19.30 - Migros önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleşecek geleneksel Fener Alayı ile Bandırma halkı el ele Cumhuriyet yürüyüşüne katılacak.

• Saat 20.00 - Cumhuriyet Meydanı’nda sevilen müzik grubu Gece Yolcuları konseri ile bayram coşkusunu doruğa çıkaracağız.