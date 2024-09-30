Bandırma Kitap Günleri coşku dolu finalle sona erdi

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, son gününde coşku dolu anlara sahne oldu. Etkinlik, edebiyatseverleri bir araya getirirken önemli isimleri ağırlamaya devam etti.

Naim Babüroğlu ile gazeteci İsmail Arı’nın söyleşi ve imza etkinliği büyük ilgi gördü. Kitapseverlerle buluşan yazarlar, güncel meseleler ve tarih üzerine önemli değerlendirmelerde bulunurken, okurlarıyla da birebir sohbet etme fırsatı yakaladılar.

Günün sonunda sahneye çıkan Kehribar grubu, muhteşem şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan grup, sahne performansıyla geceye damgasını vurdu. Hem müzik hem de edebiyat dolu bu özel akşam, Bandırma’da kültürel zenginliğin ve sanata olan ilginin bir kez daha altını çizdi.

Bandırma Kitap Günleri, dolu dolu geçen programıyla, her yaştan katılımcıya hitap eden bir kültür şöleni olarak hafızalarda yer edindi. Belediye Başkan Vekili Sn. Sami Türkmen, etkinliğin kapanış konuşmasında tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.