Bandırma Kitap Günleri tüm heyecanı ile devam ediyor

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Bandırma Kitap Günleri, dolu dolu programıyla devam ediyor. Devam eden etkinliklerin üçüncü gününde İbrahim Köse, Eyüp Uğurlu, Sevil Kar ve Türkiye’nin önde gelen sunucularından Merve Yıldırım gibi önemli isimler, Bandırmalı kitapseverlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Ayrıca değerli yazar Şebnem Burcuoğlu da söyleşileriyle etkinliğe renk kattı.

Etkinlikte ayrıca, Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye: Kuruluştan Son Kurşuna” adlı filmi izleyicilerle buluşturuldu. Bandırmalılar, bu unutulmaz eserin beyaz perdeye taşınan etkileyici sahnelerini büyük bir ilgiyle izlediler.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza, Bandırma Kitap Günleri’nin üçüncü gününde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bandırma Kitap Günleri, şehrimizin kültür hayatını zenginleştirmek ve gençlerimize okumayı sevdirmek adına düzenlediğimiz en değerli etkinliklerden biridir. Bu yıl, birbirinden değerli yazarlarımız ve konuşmacılarımızla bu buluşmayı daha da anlamlı kıldık. Katılımcılarımıza ve bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bandırma, kültür ve sanat alanında her zaman ilerlemeye devam edecek. Kitap Günleri, sadece bugünü değil, geleceği de aydınlatan bir meşale olacak.”

Bandırma Kitap Günleri, kitapseverlere dopdolu bir kültür sanat deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Etkinlik boyunca hem edebiyat dünyasının önemli isimleriyle tanışma fırsatı yakalayan Bandırmalılar, hem de kültürel etkinliklerle sanat dolu günler geçiriyor. Kitap Günleri’ne olan yoğun ilgi, Bandırma’nın kültür sanat yaşamındaki yükselişini de bir kez daha gözler önüne seriyor.