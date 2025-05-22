Bandırma Sahil Şenliği tüm coşkusuyla devam ediyor

Bandırma’da geleneksel hale gelen Sahil Şenliği, ikinci gününde de sanat, müzik ve dayanışmanın bir araya geldiği unutulmaz anlara sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde gençlerin enerjisi ve sahne performanslarıyla birleşen coşku, Bandırma’nın farkını bir kez daha ortaya koydu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, şenliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sahil Şenliği’nin ikinci gününü sanatın, müziğin ve dayanışmanın gücüyle geride bıraktık. Cumhuriyet Meydanı’mızda bir kez daha coşkuya, ritme ve alkışlara tanıklık ettik. Gençlerimizin enerjisi, sahnede yükselen ezgilerle birleşti; Bandırma yine farkını gösterdi. Hafta boyunca sürecek bu güzel şenliğe tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.”

Hafta boyunca çeşitli konserler, gösteriler ve atölyelerle sürecek etkinlikler, hem Bandırmalılara hem de şehre gelen misafirlere keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.