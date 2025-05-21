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Bandırma Sahil Şenlikleri coşkuyla başladı

Bandırma Sahil Şenlikleri coşkuyla başladı
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Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Sahil Şenlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen renkli etkinliklerle başladı. Şenliğin ilk gününde Bandırmalılar, halk dansları, spor gösterileri ve birbirinden keyifli konserlerle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinliğin açılış gününe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sahil Şenlikleri’nin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı’mız yine coşkuya, neşeye ve sanata ev sahipliği yaptı. Halk dansları, spor gösterileri ve konserlerle Bandırma’nın enerjisi akşam boyunca hiç düşmedi. Birlikte gülüp eğlendiğimiz, kültürümüze ve müziğimize sahip çıktığımız bu güzel akşamda sahne alan tüm ekiplerimize ve sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Hafta boyunca devam edecek etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Şenliğimiz Bandırma’ya çok yakışıyor!”

 Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, geleneksel kültür unsurlarıyla modern sahne performansları harmanlandı. Sahil Şenlikleri, hafta boyunca farklı sanatçılar ve gösterilerle devam edecek.

Bandırma Belediyesi, yaz mevsimine renk katan bu şenliklerle, hemşehrilerini kültür ve sanatla buluşturmayı sürdürecek.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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