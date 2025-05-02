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Bandırma'da 1 Mayıs coşkusu

Bandırma'da 1 Mayıs coşkusu
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere yoğun katılımla destek verdi. Sabah saatlerinde İDO İskelesi önünde bir araya gelen sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, belediye personelleri ve Bandırmalı vatandaşlar, ellerinde pankartlar ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, “Bugün emeğin bayramı. Bugün alın terinin, hakkın, adaletin ve dayanışmanın günü. Bandırma’da emeğin sesi bir kez daha güçlü biçimde yükseldi” dedi.

“EŞİT, ADİL VE ÖZGÜR BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Konuşmasında Türkiye’de emeğin hak ettiği değeri bulması için yürütülen mücadelenin önemine dikkat çeken Başkan Mirza, “Emeğiyle geçinen, hayatı omuzlarında taşıyan tüm emekçilerimizin yanında olmayı ilke edindik. Daha eşit, daha adil ve daha özgür bir Türkiye’yi birlikte kuracağız. Bizler, emeğin ve emekçinin tarafındayız; bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

YAĞMURA RAĞMEN KATILIM YOĞUNDU

1 Mayıs etkinliklerine Bandırma’daki birçok sendika temsilcisi, meslek odaları üyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Alanda gerçekleştirilen konuşmaların ardından halay çekilerek kutlamalar devam etti.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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