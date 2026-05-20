Bandırma'da 19 Mayıs coşkusu meydanlara sığmadı

Bandırma’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ve geniş katılımla kutlandı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar bayram heyecanını meydanlarda yaşarken, akşam saatlerinde sahne alan Yüksek Sadakat konseri kutlamalara damga vurdu.

Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen programlarda gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanları dolduran vatandaşlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı. Cumhuriyetin kuruluş sürecinin ilk adımı olarak kabul edilen bu anlamlı gün, Bandırma’da birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı görüntülere sahne oldu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yaptığı açıklamada 19 Mayıs’ın taşıdığı tarihi öneme vurgu yaptı. Başkan Mirza, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bandırma’mıza yakışır bir coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, sahnede Yüksek Sadakat’in güçlü yorumuyla, meydanlarda ise gençlerimizin heyecanıyla buluştuk” ifadelerini kullandı.

Başkan Mirza açıklamasında ayrıca, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve minnetle andıklarını belirterek, kutlamalara katılan vatandaşlara teşekkür etti. Mirza, “Bu özel günde bizlerle aynı coşkuyu paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Nice 19 Mayıslarda, hep birlikte, Cumhuriyet’in izinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Konser alanını dolduran binlerce kişi, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gençlerin enerjisi gece boyunca meydanlara yansıdı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalar, Bandırma’da 19 Mayıs ruhunun güçlü şekilde yaşatıldığını bir kez daha ortaya koydu.