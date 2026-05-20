  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma'da 19 Mayıs coşkusu meydanlara sığmadı

Bandırma'da 19 Mayıs coşkusu meydanlara sığmadı

Bandırma'da 19 Mayıs coşkusu meydanlara sığmadı
Güncelleme:

Bandırma’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ve geniş katılımla kutlandı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar bayram heyecanını meydanlarda yaşarken, akşam saatlerinde sahne alan Yüksek Sadakat konseri kutlamalara damga vurdu.

Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen programlarda gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanları dolduran vatandaşlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı. Cumhuriyetin kuruluş sürecinin ilk adımı olarak kabul edilen bu anlamlı gün, Bandırma’da birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı görüntülere sahne oldu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yaptığı açıklamada 19 Mayıs’ın taşıdığı tarihi öneme vurgu yaptı. Başkan Mirza, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bandırma’mıza yakışır bir coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, sahnede Yüksek Sadakat’in güçlü yorumuyla, meydanlarda ise gençlerimizin heyecanıyla buluştuk” ifadelerini kullandı.

Başkan Mirza açıklamasında ayrıca, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve minnetle andıklarını belirterek, kutlamalara katılan vatandaşlara teşekkür etti. Mirza, “Bu özel günde bizlerle aynı coşkuyu paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Nice 19 Mayıslarda, hep birlikte, Cumhuriyet’in izinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Konser alanını dolduran binlerce kişi, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gençlerin enerjisi gece boyunca meydanlara yansıdı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalar, Bandırma’da 19 Mayıs ruhunun güçlü şekilde yaşatıldığını bir kez daha ortaya koydu.

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası!
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı
Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı!
Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı!
İstanbul'da 1 günlük tatil çileye dönüştü: Adım atacak yer kalmadı!
İstanbul'da 1 günlük tatil çileye dönüştü: Adım atacak yer kalmadı!
Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Hande Erçel oyunculuktan modaya transfer oldu, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Türkiye'de de merakla beklenen Skoda'nın en erişilebilir elektrikli SUV'u tanıtıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Bak'a müdahale: ''Sürpriz deme, kazanacağız de!'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Bak'a müdahale: ''Sürpriz deme, kazanacağız de!'' 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 26 milyar TL'lik dev projede start verildi: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Erdoğan'dan veda gibi sözler! Gazetecilere bu yanıtı verdi Erdoğan'dan veda gibi sözler! Gazetecilere bu yanıtı verdi Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Yaklaşan tehlike öncesi esnaf alarmda: Kum torbalarıyla barikat kurdular Southampton men edildi, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde rakip değişti! Southampton men edildi, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde rakip değişti! Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı! Survivor'da elenen isim belli oldu, oylamasız yeni dönem de başladı! Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın, gümüş ve borsa için yatırımcılara ''büyük çöküş'' uyarısı Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı Osmanlı'nın İngiltere'de doğup büyüyen torunlarının son hali ortaya çıktı
Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Selena Gomez'den hakkında şoke eden 4 saatlik +18 film iddiası! Türkiye'de yaz tatili sezonu açıldı: Plajda 1 gün geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı! Türkiye'de yaz tatili sezonu açıldı: Plajda 1 gün geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı! İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi Finali alarmı! Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi; hastaneye kaldırılarak apar topar ameliyat oldu Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremi çevre iller de tüm şiddetiyle hissetti! Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı Kadıköy'de 8-0'lık tarihi zafer: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk kupasını kaldırdı Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi'' ''Daltonlar''dan mahkeme başkanına tehdit: ''Biz de senin sülalendeki erkekleri alacağız'' ''Daltonlar''dan mahkeme başkanına tehdit: ''Biz de senin sülalendeki erkekleri alacağız'' Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor Türkiye geneline kuvvetli sağanak alarmı! Tüm yurt genelinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor