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Bandırma'da 3. Kadın El Emeği Festivali başladı

Bandırma'da 3. Kadın El Emeği Festivali başladı
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Belediyesi 3. Kadın El Emeği Festivali'nin açılışını Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku ve heyecan içinde gerçekleştirdi.

Açılışa CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ve meclis üyeleri de katıldı. Açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin kadınların üretim gücünü ve emeğini kutladığını belirten Başkan Mirza, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı ve kültürel değerlerin korunmasını sağladığını ifade etti.

KADINLARIN EMEĞİ ÖN PLANDA

 Mirza, festivalin kadınların emekleriyle şekillenen bir organizasyon olduğunu vurguladı. “Üreten, emek veren, el becerileriyle hayatı güzelleştiren kadınlarımızın çoğunlukta olduğu festivalimizde, emeğiyle katkı sunan erkek stant sahiplerine de teşekkür ediyorum” diyen Başkan Mirza, kadınların toplumsal yaşamdaki yerinin daha da güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Festivale katılan tüm üreticilerin, el emeğiyle hazırladıkları eserleri sergileyerek hem kendilerini hem de toplumu desteklediğini belirten Mirza, bu tür organizasyonların yalnızca ekonomik değil, kültürel anlamda da büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

DAYANIŞMA VE ÜRETİMİN GÜCÜ

Festivalde, el emeği göz nuru ürünler sergileniyor. Kadınlar, el işçiliğiyle hazırladıkları takılardan tekstil ürünlerine, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar pek çok farklı alanda eserlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Başkan Mirza, “Kadınların öncülüğünde ama hep birlikte, el emeğinin, üretimin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu festival, hem kadınlarımızın toplumsal yaşama katkı sağladığı bir platform hem de dayanışma içinde bir araya gelerek birlikte üretmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

FESTİVAL 13 NİSAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK

13 Nisan’a kadar her gün 10:30 – 21:00 saatleri arasında ziyarete açık olan festivalde, Bandırma halkı, hem kadınların hem de erkeklerin el emeğiyle ürettikleri birbirinden değerli ürünleri keşfetme fırsatı bulacak. Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen bu etkinlik, sadece bir alışveriş alanı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir buluşma noktası olarak da büyük bir öneme sahip.

Başkan Dursun Mirza, tüm Bandırmalıları ve çevre ilçe sakinlerini festivali ziyaret etmeye davet ederek, “Tüm hemşehrilerimizi festivale bekliyoruz. El emeğinin ve üretimin ne kadar değerli olduğunu hep birlikte görmek ve desteklemek, toplumsal dayanışmamıza katkı sağlamak adına önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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