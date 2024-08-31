Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bandırma’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Kaymakamlıkta düzenlenen bayramlaşma töreni ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar, bayramın coşkusunu yaşamak için meydanı doldurdu.

Etkinlikler, saat 18.00'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Konservatuarı’nın genç yeteneklerinin verdiği muhteşem konserle devam etti. Genç sanatçılar, performanslarıyla izleyenleri büyüledi ve büyük alkış topladı.

Kutlamaların bir diğer coşkulu anı ise, saat 20.30’da Migros önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren fener alayı yürüyüşü oldu. Vatandaşlar ellerindeki meşaleler ve Türk Bayrakları ile Bandırma sokaklarını aydınlatırken, 30 Ağustos ruhu tüm şehri sardı.

Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Evrencan Gündüz, saat 21.00’da Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alarak muhteşem bir konser verdi. Gündüz’ün enerjik performansı ve sevilen şarkıları, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca meydanda toplanan binlerce Bandırmalı, şarkılara eşlik ederek bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili “30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, aziz milletimizin bağımsızlık ve egemenlik konusundaki kararlılığının ve inancının bir göstergesidir.

Bugün, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bandırma Belediyesi olarak, her zaman ülkemizin ve milletimizin yanında olmaya, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya ve korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum.” Başkan Dursun Mirza, mesajını vatandaşları barış, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla kucaklayarak sonlandırdı ve Bandırma halkına sevgi ve saygılarını iletti.

Bandırma’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, birlik ve beraberlik içinde, coşkuyla kutlandı. Katılan tüm vatandaşlar, bu anlamlı günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.