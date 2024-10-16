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Bandırma'da 600 Evler Mahallesi park yapımı tamamlandı

Bandırma'da 600 Evler Mahallesi park yapımı tamamlandı
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Bandırma Belediyesi, kentimizin sosyal yaşamına katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. 600 Evler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni park, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Modern tasarımı, geniş yeşil alanları ve çeşitli sosyal donatılarıyla dikkat çeken park, mahalle sakinlerinin buluşma noktası haline gelecek.

Yeni parkta; çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve dinlenme yerleri yer alıyor. Parkın yapımında çevre dostu malzemeler tercih edilerek, doğayla uyumlu bir alan yaratıldı.

 Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza “Kentimizin her mahallesine eşit hizmet götürme hedefiyle çalışıyoruz. 600 Evler Mahallesi’ne kazandırdığımız bu yeni park, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, ailelerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir alan olacak. Bu tür projelerle Bandırma’nın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

 600 Evler Mahallesi Parkı, doğa ve sosyal yaşamı bir araya getirerek, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Bandırma Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecek ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye devam edecek.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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