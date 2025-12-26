  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma'da belediye denetledi, güven tescillendi

Bandırma'da belediye denetledi, güven tescillendi

Bandırma'da belediye denetledi, güven tescillendi
Güncelleme:

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde yapılan tartı ve ölçü denetimlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Mirza, özellikle vatandaşların günlük alışverişlerinde yoğun olarak tercih ettiği kuruyemişçi ve pastanelerde gerçekleştirilen kontrollerde tüm terazilerin doğru tarttığının tespit edildiğini belirterek, esnafa teşekkür etti.

Bandırma Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, iş yerlerinde kullanılan tartı aletleri tek tek kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, terazilerin mevzuata uygun şekilde çalıştığı, herhangi bir eksik tartım ya da ayar problemi bulunmadığı belirlendi. Denetimlerin sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması hem vatandaşlar hem de esnaf açısından memnuniyet yarattı.

Başkan Dursun Mirza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüketici haklarının korunmasının belediyenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurguladı. Mirza, “Halkımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için düzenli denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün yapılan kontrollerde Bandırma’daki tüm terazilerin doğru tarttığını görmekten büyük memnuniyet duyduk. Kurallara uyan, dürüst ticaret anlayışıyla çalışan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise yapılan kontrollerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin denetim faaliyetlerinin hem tüketiciyi koruduğunu hem de işini düzgün yapan esnafın emeğini görünür kıldığını ifade etti. Esnaf temsilcileri de denetimlerin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesinin sektöre olan güveni artırdığını belirtti.

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı 16:12
Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı
Suriye'de camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var 16:06
Suriye'de camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızına ülkesinden talip çıktı 16:02
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızına ülkesinden talip çıktı
İstanbul donacak! Kar yağışı beklenen ilçeler açıklandı 15:34
İstanbul donacak! Kar yağışı beklenen ilçeler açıklandı
Güllü'nün ölümünde sis perdesini kaldıran rapor ortaya çıktı 15:14
Güllü'nün ölümünde sis perdesini kaldıran rapor ortaya çıktı
Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! 15:03
Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var!
Erdoğan: ''Sağlıkta farklı bir ligdeyiz; parası olan değil, ihtiyacı olan erişiyor'' 15:01
Erdoğan: ''Sağlıkta farklı bir ligdeyiz; parası olan değil, ihtiyacı olan erişiyor''
Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'nun son sağlık durumu belli oldu 14:56
Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'nun son sağlık durumu belli oldu
Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Bilal Erdoğan'dan tartışma yaratacak ''yerli aydın'' çıkışı: 'Hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu' Bilal Erdoğan'dan tartışma yaratacak ''yerli aydın'' çıkışı: 'Hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu' Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de!
Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti!