Bandırma'da belediye denetledi, güven tescillendi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde yapılan tartı ve ölçü denetimlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Mirza, özellikle vatandaşların günlük alışverişlerinde yoğun olarak tercih ettiği kuruyemişçi ve pastanelerde gerçekleştirilen kontrollerde tüm terazilerin doğru tarttığının tespit edildiğini belirterek, esnafa teşekkür etti.

Bandırma Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, iş yerlerinde kullanılan tartı aletleri tek tek kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, terazilerin mevzuata uygun şekilde çalıştığı, herhangi bir eksik tartım ya da ayar problemi bulunmadığı belirlendi. Denetimlerin sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması hem vatandaşlar hem de esnaf açısından memnuniyet yarattı.

Başkan Dursun Mirza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüketici haklarının korunmasının belediyenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurguladı. Mirza, “Halkımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için düzenli denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün yapılan kontrollerde Bandırma’daki tüm terazilerin doğru tarttığını görmekten büyük memnuniyet duyduk. Kurallara uyan, dürüst ticaret anlayışıyla çalışan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise yapılan kontrollerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin denetim faaliyetlerinin hem tüketiciyi koruduğunu hem de işini düzgün yapan esnafın emeğini görünür kıldığını ifade etti. Esnaf temsilcileri de denetimlerin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesinin sektöre olan güveni artırdığını belirtti.