Bandırma'da Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı

Bandırma Kent Konseyi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla Santral Kültür Merkezi’nde anlamlı bir anma programı düzenlendi. Etkinliğe Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Adıgüzel ve meclis üyeleri de katılım sağladı.

Programda, şiirler, türküler ve belgeseller eşliğinde Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı. Vatan için canlarını feda eden kahramanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesiyle anıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Çanakkale, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin, inancın ve kararlılığın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, vatanı için canını ortaya koyan kahramanlarımızın yazdığı bu destanı unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu anlamlı programı hazırlayan Bandırma Kent Konseyi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”