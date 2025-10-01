  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma’da “Çocukluk Çağı Kanserleri” Semineri Düzenlendi

Bandırma’da “Çocukluk Çağı Kanserleri” Semineri Düzenlendi

Bandırma’da “Çocukluk Çağı Kanserleri” Semineri Düzenlendi
Güncelleme:

Bandırma Lions Kulübü’nün organizasyonuyla, “Çocukluk Çağı Kanserleri” konulu bilgilendirici bir seminer düzenlendi. Bandırma Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen seminere, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Özel konuşmacı olarak katıldı.

Uzm. Dr. Mustafa Özel, çocukluk döneminde görülen kanser türleri, erken teşhisin önemi, tedavi süreçleri ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminere, Bandırma Belediye Başkan Vekili Sami Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Etkinlik sonunda Bandırma Belediyesi, bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti. Seminer, toplumda çocukluk çağı kanserlerine yönelik bilinç düzeyinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

 

text-ad
Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu şimdi de Güllü'nün mal varlığını açıkladı! Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu şimdi de Güllü'nün mal varlığını açıkladı! BYD'den Türkiye'de satılan araçlarına zam yağmuru! BYD'den Türkiye'de satılan araçlarına zam yağmuru! Ekim ayının ilk seçim anketi açıklandı: Birinci parti değişti! Ekim ayının ilk seçim anketi açıklandı: Birinci parti değişti! Trabzon açıklarında bulunmuştu: Denize indirilip imha edildi! Trabzon açıklarında bulunmuştu: Denize indirilip imha edildi! Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Emniyet'ten ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek uygulama: Radar yerleri tek tek açıklandı Emniyet'ten ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek uygulama: Radar yerleri tek tek açıklandı Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu! Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! 30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım hakkında sürpriz karar 30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım hakkında sürpriz karar
İstanbul'da büyük yangın: Alevler 4 binaya sıçradı, 1 bina çöktü İstanbul'da büyük yangın: Alevler 4 binaya sıçradı, 1 bina çöktü Üniversitede mide bulandıran taciz iddiası: Öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı Üniversitede mide bulandıran taciz iddiası: Öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı Yıkıcı bir depremin beklendiği ilimizde inşa edilen yeni hastanenin güvenlik sistemi dikkat çekti Yıkıcı bir depremin beklendiği ilimizde inşa edilen yeni hastanenin güvenlik sistemi dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı'ndan Cem Küçük'e ''KAAN'' yalanlaması Cumhurbaşkanlığı'ndan Cem Küçük'e ''KAAN'' yalanlaması Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşünün en çok etkilediği sektör belli oldu Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşünün en çok etkilediği sektör belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Diziyle ilgili itirafı olay oldu! Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Diziyle ilgili itirafı olay oldu!