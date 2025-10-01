Bandırma’da “Çocukluk Çağı Kanserleri” Semineri Düzenlendi

Bandırma Lions Kulübü’nün organizasyonuyla, “Çocukluk Çağı Kanserleri” konulu bilgilendirici bir seminer düzenlendi. Bandırma Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen seminere, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Özel konuşmacı olarak katıldı.

Uzm. Dr. Mustafa Özel, çocukluk döneminde görülen kanser türleri, erken teşhisin önemi, tedavi süreçleri ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminere, Bandırma Belediye Başkan Vekili Sami Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Etkinlik sonunda Bandırma Belediyesi, bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti. Seminer, toplumda çocukluk çağı kanserlerine yönelik bilinç düzeyinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.