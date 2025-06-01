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Bandırma'da festival coşkusu: Uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Bandırma'da festival coşkusu: Uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi
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Bandırma Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamındaki etkinlikler, birbirinden renkli anlara sahne olmaya devam ediyor. Festivalin en çok ilgi gören organizasyonlarından biri olan Uçurtma Şenliği, bu yıl da Bandırma sahilini coşkuyla doldurdu.

Rengarenk uçurtmaların gökyüzünü süslediği etkinlikte, çocuklar ve aileler birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Sahil bandında gerçekleşen şenlikte hem görsel bir şölen oluştu hem de katılımcılar keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yoğun katılıma dikkat çekerek şunları söyledi:

“34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleştirdiğimiz Uçurtma Şenliğimizde sahil tam anlamıyla şenlik havasındaydı! Yoğun katılım, rengarenk uçurtmalar ve coşkulu bir eğlenceyle gökyüzünü hep birlikte renklendirdik. Katılan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Her yaştan vatandaşın ilgisini çeken etkinlikte çocuklara çeşitli sürprizler ve hediyeler de dağıtıldı. Ailelerin memnuniyetle karşıladığı organizasyon, festivale ayrı bir renk kattı.

Bandırma Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamındaki etkinlikler, birbirinden renkli anlara sahne olmaya devam ediyor. Festivalin en çok ilgi gören organizasyonlarından biri olan Uçurtma Şenliği, bu yıl da Bandırma sahilini coşkuyla doldurdu.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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