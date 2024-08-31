  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma'da ''Genç Yetenekler''den zafer konseri

Bandırma'da ''Genç Yetenekler''den zafer konseri

Bandırma'da ''Genç Yetenekler''den zafer konseri
Güncelleme:

Bandırma Cumhuriyet Meydanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ‘Genç Yetenekler’in sesiyle yankılandı. Cumhuriyet’in ışıl ışıl çocukları, Büyük Zafer’in onuruna birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi organizasyonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında “Genç Yetenekler Konseri” gerçekleştirildi. Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere ilgi yoğun olurken, meydan ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla kırmızıya büründü. Konserde sahne alan çocuklar ve gençler, sergiledikleri performanslarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konseri çocuklarıyla birlikte izlemeye gelen aileler seslendirilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza konser sonunda sahnede yetenekli gençleri, başarılı performanslarından dolayı tek tek kutladı. Benzersiz bir konser izlediklerini söyleyen vatandaşlar bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’ya teşekkür ettiler.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı 8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı Bir sıcak, bir yağmur... Sağanak yağış günlerce sürecek Bir sıcak, bir yağmur... Sağanak yağış günlerce sürecek 39 kişi ve 19 kurumun malvarlığı donduruldu 39 kişi ve 19 kurumun malvarlığı donduruldu İstanbul'da rezalet: Sahilde cinsel ilişkiye girdiler İstanbul'da rezalet: Sahilde cinsel ilişkiye girdiler Alanyaspor'u 3 golle geçen Fenerbahçe rekor tazeledi Alanyaspor'u 3 golle geçen Fenerbahçe rekor tazeledi İstanbul'da acil servise silahlı saldırı: Yaralılar var İstanbul'da acil servise silahlı saldırı: Yaralılar var Diyarbakır'da silahlı kavga: Amca ile yeğeni öldü Diyarbakır'da silahlı kavga: Amca ile yeğeni öldü Erdoğan'ın danışmanı tehdit etti: ''Devlet not eder, başı çok sert ezilir'' Erdoğan'ın danışmanı tehdit etti: ''Devlet not eder, başı çok sert ezilir'' Erdoğan: ''Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz, bedel öderiz'' Erdoğan: ''Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz, bedel öderiz'' Milli sporcularımız 4 madalya kazandı Milli sporcularımız 4 madalya kazandı
Hükümlü iki Suriyeli bakanlıkta işe mi alındı? Hükümlü iki Suriyeli bakanlıkta işe mi alındı? Şenol Güneş sahalara geri dönüyor Şenol Güneş sahalara geri dönüyor 53 ilde 747 arsa satışa çıkıyor: Yüzde 25 peşin, 24 ay vade 53 ilde 747 arsa satışa çıkıyor: Yüzde 25 peşin, 24 ay vade İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık talimat verdi Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık talimat verdi Fenerbahçe'de ayrılık: Miha Zajc'ın yeni takımı belli oldu Fenerbahçe'de ayrılık: Miha Zajc'ın yeni takımı belli oldu Ferdi Tayfur kızından 50 milyon TL istedi, Tuğçe Tayfur isyan etti Ferdi Tayfur kızından 50 milyon TL istedi, Tuğçe Tayfur isyan etti