Bandırma’da iftar sofraları bereketlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında, Bandırma Ticaret Borsası’nın desteğiyle vatandaşlara iftar yemeği ikram edildi.

Bandırma Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Bandırma Ticaret Odası’nın değerli desteğiyle düzenlenen iftar programında, yüzlerce vatandaşımızla bir araya gelerek Ramazan’ın bereketi paylaşıldı.

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bu ayda Bandırma Belediyesi’nin kurmuş olduğu çadırda etkinlikler Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek.