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Bandırma’da Kadın El Emeği Festivali için geri sayım başladı

Bandırma’da Kadın El Emeği Festivali için geri sayım başladı
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Bandırma Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Kadın El Emeği Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival kapsamında kurulacak stantlar için çekiliş, Bandırma Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu’nun katılımıyla yapılan çekilişe, el emeğiyle ürünlerini sergilemek isteyen kadın üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Çekilişte, başvuru sürecini tamamlayan katılımcılar arasında stant sıralamaları belirlendi.

Kadın Emeğiyle Bandırma Güzelleşecek

Kadın El Emeği Festivali, Bandırma’da kadınların üretimlerini sergileyebilecekleri önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Festival, kadınların el yapımı ürünlerini tanıtma ve satma imkanı sunarken, aynı zamanda toplumsal katkı açısından da büyük önem taşıyor.

Bandırma Belediyesi, kadın üreticilerin ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlamak ve el emeklerini desteklemek amacıyla festivali geleneksel olarak düzenlemeye devam ediyor.

Bu yıl da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan festivalde, etkinlik çadırında kurulacak stantlar vatandaşlarla buluşacak. Geleneksel el sanatlarından takı ve aksesuar yapımına, örgü ve dikişten yöresel lezzetlere kadar pek çok kategoride ürünler festival alanında yerini alacak.

Bandırma Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Kadın El Emeği Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival kapsamında kurulacak stantlar için çekiliş, Bandırma Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

"Kadınlarımızın El Emeği, Bandırma’nın Gözbebeği"

Stant çekilişi sırasında konuşan Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, kadın emeğinin Bandırma’nın en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirtti. Yeloğlu, "Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünleri Bandırma’mızın güzelliğine güzellik katıyor. Bu festival, sadece kadınlarımızın üretimlerini sergileyebilecekleri bir alan değil, aynı zamanda toplumumuzun dayanışma içinde hareket etmesine vesile olan önemli bir etkinlik. Katılımcılarımıza teşekkür ediyor ve festivalimizin başarılı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalin önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşması bekleniyor.

Bandırma Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Kadın El Emeği Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival kapsamında kurulacak stantlar için çekiliş, Bandırma Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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