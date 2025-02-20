Bandırma'da Kadın Oyunları Festivali coşkuyla devam ediyor

Kadın Oyunları Festivali, üçüncü gününde de sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasında buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında sahnelenen “Fok Derisi Kavuşma” oyunu, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ve Meclis Üyesi Elif Didem Çidem'in de katılım gösterdiği etkinlikte, kadın hikayelerini merkeze alan tiyatro oyunu, etkileyici anlatımıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bandırma Belediyesi’nin sanata ve kadın temalı etkinliklere verdiği destek, festival boyunca sahnelenen oyunlarla bir kez daha gözler önüne serildi.

Kadın Oyunları Festivali, birbirinden değerli oyunlarla devam ederken, Bandırmalı sanatseverler festival boyunca tiyatronun keyfini çıkarmaya devam edecek.