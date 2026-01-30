Bandırma'da Kapalı Pazar Yeri'ne yeni düzenleme

Bandırma Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nda artan vatandaş yoğunluğu ve alışveriş sepetlerine yönelik talepler doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gitti. Belediye tarafından temin edilen yeni alışveriş sepetleri, pazar alanında vatandaşların kullanımına sunuldu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kapalı Pazar Yeri’nde özellikle yoğun günlerde yaşanan sepet yetersizliğini gidermek amacıyla sepet sayısının artırıldığını belirtti. Başkan Mirza, pazar alanının daha düzenli, rahat ve erişilebilir bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ortak kullanım alanlarına ait olan alışveriş sepetlerinin tüm vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Mirza, sepetlerin özenli kullanılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Mirza, alışveriş sepetlerinin pazar alanı dışına çıkarılmasının hem kullanımda aksamalara hem de kamu zararına yol açtığını belirterek vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, alışveriş sepetlerinin pazar alanı dışına çıkarıldığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağı hatırlatıldı. Uygulamanın, kamu düzeninin korunması ve ortak kullanım bilincinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın Bandırma için önemli bir sosyal ve ticari alan olduğuna dikkat çeken Başkan Mirza, “Vatandaşlarımızın pazardan daha konforlu ve sorunsuz bir şekilde faydalanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bu noktada herkesin ortak alanlara sahip çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, açıklamasının sonunda vatandaşlara anlayışları ve iş birliği için teşekkür ederek, Kapalı Pazar Yeri’nde düzeni ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.