Bandırma'da kız öğrenci yurdu tamamlanıyor

Bandırma Belediyesi tarafından Ordu Caddesi’nde yapımı sürdürülen kız öğrenci yurdunda sona yaklaşıldı. Bina inşaatında ana yapının tamamlanmasının ardından şu anda ince işçilik çalışmaları yürütülüyor. Son aşamada ise yurdun iç donanımı ve tefrişat işlemleri gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin güvenli, konforlu ve modern bir yaşam alanına kavuşması amacıyla projelendirilen yurt, sosyal alanları ve çağdaş mimarisiyle dikkat çekiyor. Bandırma Belediyesi, gençlerin barınma ihtiyacına yönelik yatırımlarıyla eğitim hayatlarını desteklemeye devam edecek.

Yakın zamanda açılışı planlanan yurt ile ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın Mesajı: “Bandırma’mızda kız öğrencilerimizin barınma ihtiyacına katkı sağlamak amacı ile inşa ettiğimiz kız öğrenci yurdunda sona yaklaştık. Ordu Caddesi’nde yükselen bu modern yurt binamızda, gençlerimizin güvenli, konforlu ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm detayları titizlikle planladık. En kısa sürede hizmete açarak öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Bandırma Belediyesi olarak eğitime ve gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”