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Bandırma'da kız yurdu inşaatında sona gelindi

Bandırma'da kız yurdu inşaatında sona gelindi
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın göreve gelmesiyle birlikte %55 oranında tamamlanmış şekilde devralınan Ordu Caddesi’ndeki kız yurdu inşaatı, yoğun çalışmalar sonucunda bitme aşamasına geldi. Bandırma Belediyesi’nin eğitime ve gençlere verdiği önemin bir göstergesi olan bu proje, modern ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Başkan Dursun Mirza, projeyle ilgili yaptığı açıklamada:

“Göreve geldiğimizde yarım kalan bu projeyi hızla tamamlamak için büyük bir özveriyle çalıştık. Kız yurdu, gençlerimizin güvenli, huzurlu ve çağdaş bir ortamda barınabilmeleri için tasarlandı. Bu tür yatırımlar, Bandırma’nın geleceğine yapılan yatırımlardır” dedi.

GENÇLERE MODERN BİR YAŞAM ALANI

 Yüksek standartlara uygun olarak inşa edilen kız yurdu, öğrencilere güvenli bir barınma ortamı sunarken, aynı zamanda sosyal alanları ve teknolojik altyapısıyla eğitim hayatlarını destekleyecek bir yapı olarak öne çıkıyor. Yurt içerisinde dinlenme alanları, çalışma odaları ve sosyal etkinlik alanları da yer alıyor.

Bandırma'da kız yurdu inşaatında sona gelindi - Resim : 1

BANDIRMA BELEDİYESİ HER ALANDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Bandırma Belediyesi, yalnızca altyapı ve şehir düzenlemesi değil, eğitimden sosyal hizmetlere kadar her alanda aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Başkan Mirza’nın liderliğinde yürütülen projeler, Bandırma halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Ordu Caddesi’ndeki kız yurdu projesi de bu anlayışın bir parçası olarak, eğitim alanında önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Bandırma Belediyesi, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeleri bir bir hayata geçirerek, kente değer katmaya devam ediyor.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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