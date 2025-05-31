Bandırma’da Kuş Gölü’nün sessiz çığlığına kulak verildi

34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında, Bandırma’nın doğal zenginliklerinden biri olan Kuş Gölü bu kez bir bilimsel söyleşi ile gündeme taşındı. Bandırma Nikah Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, bölgenin kuş çeşitliliği, karşı karşıya olduğu tehditler ve korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Doğa Araştırmaları Derneği’nden Ornitolog Ömral Ünsal Özkoç’un konuk olduğu söyleşide, başta nesli tehlike altındaki kuş türleri olmak üzere gölde yaşayan birçok canlının yaşam alanları hakkında bilimsel veriler paylaşıldı. Katılımcılar, doğayı koruma konusunda bilgi edinmenin ve bilinçlenmenin önemine dikkat çekti. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Doğanın Sesine Kulak Verdik! Festivalimiz kapsamında Bandırma Nikah Salonu’nda ‘Kuş Gölü’nün Tehlike Altındaki Kuş Türleri’ söyleşisini gerçekleştirdik. Doğa Araştırmaları Derneği’nden Ornitolog Ömral Ünsal Özkoç ile birlikte gölümüzün zengin kuş çeşitliliğini, karşılaştıkları tehditleri ve koruma çalışmalarını konuştuk. Bandırma’mızın doğal mirasına sahip çıkmaya, bilimin ışığında doğamız için çalışmaya devam edeceğiz. Katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz.”