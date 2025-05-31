  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma’da Kuş Gölü’nün sessiz çığlığına kulak verildi

Bandırma’da Kuş Gölü’nün sessiz çığlığına kulak verildi

Bandırma’da Kuş Gölü’nün sessiz çığlığına kulak verildi
Güncelleme:

34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında, Bandırma’nın doğal zenginliklerinden biri olan Kuş Gölü bu kez bir bilimsel söyleşi ile gündeme taşındı. Bandırma Nikah Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, bölgenin kuş çeşitliliği, karşı karşıya olduğu tehditler ve korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Doğa Araştırmaları Derneği’nden Ornitolog Ömral Ünsal Özkoç’un konuk olduğu söyleşide, başta nesli tehlike altındaki kuş türleri olmak üzere gölde yaşayan birçok canlının yaşam alanları hakkında bilimsel veriler paylaşıldı. Katılımcılar, doğayı koruma konusunda bilgi edinmenin ve bilinçlenmenin önemine dikkat çekti.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Doğanın Sesine Kulak Verdik! Festivalimiz kapsamında Bandırma Nikah Salonu’nda ‘Kuş Gölü’nün Tehlike Altındaki Kuş Türleri’ söyleşisini gerçekleştirdik. Doğa Araştırmaları Derneği’nden Ornitolog Ömral Ünsal Özkoç ile birlikte gölümüzün zengin kuş çeşitliliğini, karşılaştıkları tehditleri ve koruma çalışmalarını konuştuk. Bandırma’mızın doğal mirasına sahip çıkmaya, bilimin ışığında doğamız için çalışmaya devam edeceğiz. Katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz.”

text-ad
Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Melike Şahin 10 yaş büyük eşi için böyle aşka geldi! Melike Şahin 10 yaş büyük eşi için böyle aşka geldi! Galatasaray'ın son çileği Rafa Silva mı ? Okan Buruk'tan ilk açıklama geldi! Galatasaray'ın son çileği Rafa Silva mı ? Okan Buruk'tan ilk açıklama geldi! CHP'li belediyelere yeni operasyon: CHP'li 5 belediye başkanı gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon: CHP'li 5 belediye başkanı gözaltında Banka hareketlerinize dikkat edin: ''İşlemi ben yapmadım'' diyen de yanacak! Banka hareketlerinize dikkat edin: ''İşlemi ben yapmadım'' diyen de yanacak! ''Almalı mı, satmalı mı'' derken... İslam Memiş altın yatırımcısına yeni uyarı... ''Almalı mı, satmalı mı'' derken... İslam Memiş altın yatırımcısına yeni uyarı... Narin cinayetinde aylar sonra ortaya çıkan bir yeni korkunç iddia daha! Narin cinayetinde aylar sonra ortaya çıkan bir yeni korkunç iddia daha! Osimhen transferi için Galatasaraylıları yıkacak haber geldi Osimhen transferi için Galatasaraylıları yıkacak haber geldi Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu.. Önce yağmur ardından yaz geliyor... Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu.. Önce yağmur ardından yaz geliyor... 25 yaş altı bekar kadınlara MHRS'de jinekoloji muayenesi randevusu yasağı için resmi açıklama geldi 25 yaş altı bekar kadınlara MHRS'de jinekoloji muayenesi randevusu yasağı için resmi açıklama geldi Adile Naşit'in filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak oyuncu da belli oldu Adile Naşit'in filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak oyuncu da belli oldu
Survivor adasındaki yasak aşk iddiası sonrası sürpriz boşanma! Survivor adasındaki yasak aşk iddiası sonrası sürpriz boşanma! Icardi ile nişanlısı China Suarez İstanbul'un altını üstüne getirdi! Icardi ile nişanlısı China Suarez İstanbul'un altını üstüne getirdi! İktidara çok ağır suçlama: 'Kur’an meallerine denetim hakkıyla yeni bir iktidar dini inşa ediliyor' İktidara çok ağır suçlama: 'Kur’an meallerine denetim hakkıyla yeni bir iktidar dini inşa ediliyor' Sedef'i öldürdükten sonra halıya sarıp denize atmıştı... İtirafı kan dondurdu! Sedef'i öldürdükten sonra halıya sarıp denize atmıştı... İtirafı kan dondurdu! Türkiye'nin uyuşturucu adacıklarına operasyon! Polis bile gözlerine inanamadı! Türkiye'nin uyuşturucu adacıklarına operasyon! Polis bile gözlerine inanamadı! AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'üncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasının formülünü buldu! AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'üncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasının formülünü buldu! Elon Musk'ın yüzündeki morluğun sebebi belli oldu Elon Musk'ın yüzündeki morluğun sebebi belli oldu Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında skandal iddialar! Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında skandal iddialar! Türkiye'nin sessiz katilleri için Japonya'dan çok özel bir ekip geldi! Türkiye'nin sessiz katilleri için Japonya'dan çok özel bir ekip geldi! Fenerbahçe'nin yıldızı sessiz sakin kimsesiz İstanbul'a veda etti... Fenerbahçe'nin yıldızı sessiz sakin kimsesiz İstanbul'a veda etti...