Bandırma'da mahalle mahalle inceleme: Başkan Mirza sahada
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar kapsamında saha incelemelerinde bulundu. Belediye ekipleriyle birlikte farklı mahalleleri ziyaret eden Mirza, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek projelerin son durumunu değerlendirdi.

Gerçekleştirilen program çerçevesinde ilk olarak Yeni Mahalle Pazaryeri’ni ziyaret eden Başkan Mirza, alandaki mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Pazaryerinde yapılması planlanan düzenlemeler ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardından 100. Yıl Mahallesi’nde incelemelerine devam eden Mirza, mahalle sokaklarında yürütülen çalışmalar ile planlanan projeleri yerinde gözlemledi. Bölge sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan, ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Programın son durağı ise Levent Mahallesi oldu. Burada hem pazaryerinde hem de mahalle sokaklarında incelemelerde bulunan Mirza, ekiplerle birlikte yapılacak çalışmaların detaylarını ele aldı.

Başkan Mirza yaptığı açıklamada, “Yapılan ve yapılacak işler kapsamında saha çalışması gerçekleştirerek ilgili alanlarda yerinde incelemelerde bulunduk” ifadelerini kullandı. Belediyenin hizmetlerinin planlı ve etkin bir şekilde sürdürüleceğini belirten Mirza, Bandırma’nın her mahallesine eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

 

 

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
