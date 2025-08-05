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Bandırma'da Malta Parkı ve çevresinde asfaltlama ile düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bandırma'da Malta Parkı ve çevresinde asfaltlama ile düzenleme çalışmaları devam ediyor
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Bandırma Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Malta Parkı yanındaki ana cadde ve üst yollarda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, hem yol yapım çalışmalarını hem de park içi düzenlemeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Parkın yenileme süreci çerçevesinde, yeşil alan düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları da titizlikle yürütülüyor. Belediye ekipleri, Malta Parkı’nın en kısa sürede Bandırma’ya yakışır, modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yoğun bir çalışma temposu sürdürüyor.

Öte yandan, kent ulaşımını kolaylaştırmak ve yayalar için daha güvenli alanlar oluşturmak amacıyla Mehmetçik Caddesi’nin devamında yaya kaldırımı yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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