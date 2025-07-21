Bandırma'da Mehmetçik Caddesi'nde yaya kaldırımı çalışmaları başladı

Bandırma Belediyesi, kent genelinde yaya ulaşımını kolaylaştırmak ve şehir estetiğini artırmak amacıyla yeni bir altyapı çalışmasını daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Mehmetçik Caddesi’nde, Atatürk Bulvarı’ndan Kültür Merkezi’ne kadar uzanan güzergâhta çift yönlü yaya kaldırımı yapımına başlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, şu açıklamada bulundu: "Mehmetçik Caddesi’nde, Atatürk Bulvarı’ndan Kültür Merkezi’ne kadar uzanan karşılıklı yaya kaldırımlarının yapımına başladık." Başkan Mirza, yapılan düzenlemeyle hem yayaların güvenliğini artırmayı hem de cadde boyunca ulaşımı daha konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor.